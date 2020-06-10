Аргентинский защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана в скором времени может вернуться в строй.

Как сообщается в официальном Twitter «Зенита», 24-летний аргентинец возобновил тренировки на базе клуба впервые после тяжелой травмы колена.

Напомним, Маммана получил повреждение в октябре 2019 года в матче российской премьер-лиги против «Урала». Футболист перенес операцию, после которой сообщалось, что Маммана пропустит восемь месяцев.

В текущем сезоне Маммана провел только две встречи в российской премьер-лиге.

Текущий сезон чемпионата России приостановлен из-за пандемии коронавируса, его возобновление запланировано на 19 июня. Следующим соперником «Зенита» станет ЦСКА, игра состоится в Москве.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 50 очков в 22 матчах.