Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Батуренко рассказал, почему он ушел из клуба.

По словам Батуренко, он и сам не хотел бы оставаться в команде. Специалист отметил, он хотел уйти вместе с Семиным.

«Я с ним пришел, с ним и ушел. Лоськов и остальные? Они давно работали в клубе. Это нормальное явление, что они решили остаться в команде», — сказал Батуренко, слова которого приводит «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что входивший в тренерский штаб Юрия Семина Юрий Батуренко покинул московский «Локомотив».

Кроме того, «Локомотив» объявил состав тренерского штаба, сформированного новым главным тренером Марко Николичем. В него вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев.