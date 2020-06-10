Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и наставник московского «Торпедо» Сергей Игнашевич подали документы на обучение для получения лицензии категории Pro.

Об этом рассказал директор академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.

По словам Лексакова, Игнашевич и Мусаев подали документы для поступления. Он отметил, до 13 июня идет прием документов, и другие претенденты также подадут документы. Лексаков добавил, 14 июня утром станет точно известно, кто вообще подал документы.

«Процесс обучения, скорее всего, начнется 16 июня, а 14-го или 15-го будут проходить вступительные экзамены», – сказал Лексаков, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, из-за отсутствия у Игнашевича и Мусаева тренерской лицензии главными тренерами в их клубах заявлены Николай Савичев и Сергей Матвеев.