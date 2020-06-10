«Зенит» заинтересован в форварде «Панатинаикоса»

Форвард греческого «Панатинаикоса» Иоаннис Папапетру может стать баскетболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает журналист Маттео Андреани. За «Панатинакос» Папапетру выступает последние два года. Отмечается, что в услугах баскетболиста заинтересован и «Милан».

В завершившемся розыгрыше Евролиги форвард провел 27 матчей, набирая в среднем по 10,9 очков за игру.

Ранее стало известно, что «Зенит» не планирует подписывать новое соглашение с центровым Колтоном Айверсоном.