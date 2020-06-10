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  • 23:14,  10 июня 2020
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Баскетбол
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«Зенит» заинтересован в форварде «Панатинаикоса»

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Матч БК "Зенит". Фото: Ирина Красько/Nevasport

Форвард греческого «Панатинаикоса» Иоаннис Папапетру может стать баскетболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает журналист Маттео Андреани. За «Панатинакос» Папапетру выступает последние два года. Отмечается, что в услугах баскетболиста заинтересован и «Милан».

В завершившемся розыгрыше Евролиги форвард провел 27 матчей, набирая в среднем по 10,9 очков за игру.

Ранее стало известно, что «Зенит» не планирует подписывать новое соглашение с центровым Колтоном Айверсоном.

Напомним, в минувшем сезоне Евролиги «Зенит» разделил последнее место в регулярном чемпионате вместе с немецкой «Баварией». Помощник гендиректора «Зенита» Александра Церковного Марко Попович рассказал, что в следующем сезоне у менеджмента клуба есть больше времени на формирование конкурентоспособного состава.

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