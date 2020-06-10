Главные новости о пандемии коронавируса на 10 июня — в дайджесте от Nevasport.

За последние сутки в России зафиксировали еще 8404 случаев заражения коронавирусом

В общей сложности в России было найдено 493 657 случая заражения коронавирусом за все время пандемии. За последний день по всей стране скончалось 216 человек с коронавирусом, за весь период количество жертв пандемии в России составило 6358 человека.

ВОЗ: Иммунитет к коронавирусу может сохраняться от 6 до 12 месяцев