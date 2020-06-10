Главные новости о пандемии коронавируса на 10 июня — в дайджесте от Nevasport.
За последние сутки в России зафиксировали еще 8404 случаев заражения коронавирусом
В общей сложности в России было найдено 493 657 случая заражения коронавирусом за все время пандемии. За последний день по всей стране скончалось 216 человек с коронавирусом, за весь период количество жертв пандемии в России составило 6358 человека.
ВОЗ: Иммунитет к коронавирусу может сохраняться от 6 до 12 месяцев
Об этом заявила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения Мария Нейра. По ее словам, это правда, что к другим вирусам того же семейства длится от нескольких месяцев до года. Как считает Нейра, вакцина от коронавируса вряд ли появится в текущем году.
ВОЗ заявила о необычно низкой смертности от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, но полагает, что для верности РФ следует перепроверить систему подсчета, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
По мнению главы дипломатии ЕС, дезинформация в период пандемии «может убить». ЕС должен активно бороться с фейками «в технологически ориентированном мире, где воины владеют клавишами, а не мечами», считает Жозеп Боррель.
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