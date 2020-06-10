Айон: Для «Зенита» это был неплохой сезон, Евролига – очень тяжелый турнир

Центровой петербургского «Зенита» Густаво Айон поделился мнением о завершившемся сезоне.

По словам Айона, опыт участия в Евролиге поможет команде из Петербурга в дальнейшем развитии.

Он отметил, для «Зенита» это был неплохой сезон, потому что Евролига – очень тяжелый турнир.

«Мне кажется, что это очень важный фактор для дальнейшего роста. А для меня это был сложный сезон, потому что я сменил команду, страну, вообще все в жизни сменил, это резкая смена обстановки. Я был готов к этому, меня таким не напугать», – сказал Айон, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».