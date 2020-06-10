Финал ЛЧ состоится 23 августа, «Зенит» купил нового связующего, тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпиады. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Финал Лиги чемпионов должен пройти 23 августа в Лиссабоне

Финальный матч Лиги чемпионов-2019/20 может состояться 23 августа в португальском Лиссабоне, сообщает AS.

«Зенит» предложил Смольникову новый контракт

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников может подписать новый контракт с клубом. По информации Sport24, сине-бело-голубые предложили футболисту соглашение по схеме «1+1».

«Зенит» объявил о приобретении Бризара

Связующий сборной Франции Антуан Бризар перешел в петербургский «Зенит», сообщает официальный сайт клуба.

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков

Британский боксер Энтони Джошуа договорился с соотечественником Тайсоном Фьюри о проведении двух поединков.

Бах: Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпиады

Глава МОК Томас Бах заявил, что был шокирован докладом по деятельности Международной федерации тяжелой атлетики. По словам Баха, существует вероятность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпиады.

«Бавария» одолела «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии

В полуфинальном матче Кубка Германии мюнхенская «Бавария» дома одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:1.