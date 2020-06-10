В полуфинальном матче Кубка Германии мюнхенская «Бавария» дома одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:1.

В составе мюнхенцев по мячу забили Иван Перишич с передачи Томаса Мюллера на 14-й минуте и Роберт Левандовски с передачи Йозуа Киммиха на 74-й минуте встречи. У франкфуртцев единственный мяч забил Данни да Коста с передачи Даити Камады на 69-й минуте.

Матч проводился без зрителей на трибунах.

«Бавария» вышла в финал, где встретится с леверкузенским «Байером», который днем ранее победил «Саарбрюкен», выступающий в четвертой по силе немецкой лиге.

Ранее команда Ханса Дитера-Флика одолела «Шальке», «Хоффенхайм», «Бохум» и «Энерги», леверкузенцы победили «Унион Берлин», «Штутгарт», «Падерборн» и «Алеманию Ахен».