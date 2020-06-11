В матче 26-го тура португальской Примейры «Порту» дома одержал победу над фуншальским «Маритиму» со счетом 1:0.

Единственный гол забил мексиканский полузащитник «Порту» Хесус Корона на шестой минуте встречи.

После 26 туров команда Сержиу Консейсау идет на первом месте в турнирной таблице португальского чемпионата, имея в активе 63 очка и опережая идущую второй «Бенфику» на два балла. У «Маритиму» 25 очков, подопечные Жозе Мануэл Гомеша занимают 15-ю строчку в таблице.

Следующий матч «Порту» проведет 16 июня на выезде против «Авеша», «Маритиму» одним днем ранее дома сыграет с «Жил Висенте».

Отметим, «Портимоненсе» дома сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой» со счетом 2:2. Лиссабонцы вели со счетом 2:0, но не смогли удержать победный счет.