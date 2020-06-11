Американский боец UFC в тяжелом весе Кертис Блэйдс поделился ожиданиями от поединка против россиянина Александра Волкова.

По словам Блэйдса, это классический матч грепплера против ударника, хотя американец, по его оценке, тоже неплохо бьет в стойке. Блэйдс отметил, у Волкова длинные ноги, но размах рук у бойцов равный, поэтому Блэйдс не думает, что это будет одним из факторов. Он отметил, Волков любит удерживать соперника на дистанции и будет избегать зоны клинча, но это именно то, что Блэйдс собирается делать.

«Я не думаю, что мы пройдем пять раундов — я сильно в этом сомневаюсь. Это будет досрочная концовка. Все будет зависеть от того, как быстро мне удастся его сломать», — сказал Блэйдс, слова которого приводит MMA Junkie.

Отметим, поединок Волкова и Блэйдса состоится 21 июня.