11 июня в 23:00 по московскому времени состоится презентация PlayStation 5. На продажи всемирно ожидаемого продукта мы вряд ли повлияем, но попытаемся предостеречь вас и рассказть, почему в ближайшее время не стоит думать о покупке этой консоли.

Цена

По предварительным оценкам, приставка нового поколения будет стоить 52 тысячи рублей. Это в два раза больше, чем PlayStation 4. Переплата сумасшедшая, если у вас есть четвертая плойка, есть смысл подождать год-полтора, когда ажиотаж вокруг PS5 спадет, и только тогда начинать присматривать себе подходящий вариант.

Геймпад

Вы видели его? Вместо того, чтобы сделать что-то уникальное и по-настоящему продающее, в Sony просто скопировали дизайн у XBox. Может, он и удобно лежит в руке, но выглядит ужасно, да и не для того люди выбирают PlayStation, чтобы играть геймпадом от XBox.

Нелепые обещания разработчиков

«Во время игры можно будет почувствовать капли дождя». Звучит это примерно так же, как выглядит будущее в фильме «Назад в будущее» 35 лет спустя. А если под каплями дождя имеется в виду вибрация джойстика, то разработчики просто нас обманывают. Еще одна фишка, которой пытаются купить любовь фанатов, способность приспосабливаться геймпада под игру. То есть если в игре нужно натягивать тетиву лука, джойстик будет нажиматься более туго. Даже если так, то лук присутствует в одной игре из десяти, а где еще это применяется, нам не рассказали.

Мало игр

Пока PlayStation не представил ни одной полноценной игры, заикнувшись о паре. В любом случае, первое время игр для PS5 будет крайне мало, и основное время все любители консолей будут проводить у PS4. Футбольные симуляторы и вовсе полноценно выйдут на PS5 минимум через год, а пока будем довольствоваться тем же, что было в четвертой версии.