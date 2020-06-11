Все уже давно смирились с тем, что фигурное катание стало спортом номер один по части скандалов, интриг и расследований. Такой тезис подтвердил недавний случай, который начался очень далеко от всего связанного с коньками и катками.

Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг написала твит, в котором высмеяла название статьи «Как сделать лучше пост-коронавирусный мир для людей, у которых есть менструация». Роулинг в шутку решила подобрать название таким людям. Варианты в ее твите были основаны на английском слове woman (женщина). «Wumben? Wimpund? Woomud?» — написала Роулинг, чем словила кучу гневных комментариев от сексуальных меньшинств, так как менструация, оказывается, может быть и у транссексуалов. Одним из тех, кто обрушился на писательницу с критикой, стал американский фигурист Адам Риппон, являющийся открытым геем.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Пошла в задницу Джоан Роулинг с ее тупым мнением и такими же комментариями», — написал Риппон и заявил, что пожертвовал 1000 долларов в фонд чернокожих транссексуалов. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин увидел эту новость в российских СМИ и вспылил: сначала он сравнил меньшинства с коронавирусом, а затем в «сториз» обратился к Риппону. «Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!» — написал Ягудин.

Уже на следующий день Ягудин решил, что нужно извиняться. Фигурист назвал свой пост глупым, но отметил, что новость о пожертвовании Риппона «немного странная». «Что это вообще такое? В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое вообще фонд помощи черным транссексуалам? При чем тут вообще цвет кожи? И о какой помощи идет речь, если они сами выбрали эту дорогу?» — добавил Ягудин.

После такого извинения Риппон только еще более четко стал видеть в Ягудине врага. Он сделал еще одно пожертвование на ту же сумму в честь российского фигуриста и пожелал ему засунуть свою гомофобию и медаль Олимпиады себе в задницу.

Риппона поддержали многие известные фигуристы. В комментариях отметились Мэрайя Белл, Кейтлин Уивер, Киира Корпи, Алекса Кнерим, а также россиянка Евгения Медведева. «Отличный ответ! Беру с тебя пример по части того, как реагировать на хейт», — написала Медведева и отписалась от страницы Ягудина.

Интересно, что сам Ягудин при этом буквально несколько дней назад в своем аккаунте опубликовал скетч, в котором он переодет в женщину — продавца Галю.