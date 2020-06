Все уже давно смирились с тем, что фигурное катание стало спортом номер один по части скандалов, интриг и расследований. Такой тезис подтвердил недавний случай, который начался очень далеко от всего связанного с коньками и катками.

Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг написала твит, в котором высмеяла название статьи «Как сделать лучше пост-коронавирусный мир для людей, у которых есть менструация». Роулинг в шутку решила подобрать название таким людям. Варианты в ее твите были основаны на английском слове woman (женщина). «Wumben? Wimpund? Woomud?» — написала Роулинг, чем словила кучу гневных комментариев от сексуальных меньшинств, так как менструация, оказывается, может быть и у транссексуалов. Одним из тех, кто обрушился на писательницу с критикой, стал американский фигурист Адам Риппон, являющийся открытым геем.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020