Бразильский полузащитнй Филипе Коутиньо может оказаться в английском «Ньюкасле». Как отмечает Mundo Deportivo, представители Коутиньо уже ведут переговоры с «канарейками», у которых намечается стабильное финансовое положение из-за продажи клуба концерну из Саудовской Аравии.

Тем не менее, будущее Коутиньо пока не определено. Нынешний сезон бразилец проводит в аренде в немецкой «Баварии», однако, мюнхенской клуб не планирует выкупать футболиста у каталонской «Барселоны». Сам игрок также не горит желанием остаться в Германии.

Как отмечает источник, переговоры о переговоры о переходе уже идут, все стороны заинтересованы в осуществлении трансфера. Коутиньо — один из главных футболистов нового проекта «Ньюкасла».

Правда, сделка по продаже «Ньюкасла» еще не завершена. Против нее пока выступает парламент Великобритании, нет положительного отклика и от АПЛ.