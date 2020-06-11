Московский «Спартак» заинтересован в приобретении бразильских правых защитников Яго Пикаша из «Васко да Гама» и Гуги из «Атлетико Минейро».

Об этом сообщает журналист Флавио Диас на канале Atencao, Vascainos. В данный момент трансферная стоимость Пикашу оценивается в 1,7 миллион евро. Контракт защитника с «Васко да Гама» заканчивается в конце следующего года.

28-летний футболист выступает в составе «Васко» с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 36 встреч, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

21-летний Гуга выступает за «Атлетико Минейро» с начала 2019 года. В том сезоне Гуга провел 24 матча, сделав четыре передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро. Контракт защитника с клубом действует до конца 2023 года.