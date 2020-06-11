Решающие матчи Лиги Европы этого сезона могут пройти во Франкфурт-на-Майне. По информации ESPN, второй по значимости еврокубковый турнир будет доигран в августе в формате мини-турнира с участием восьми команд. До пандемии коронавируса финальный матч Лиги Европы должен был пройти в Гданьске.

До пандемии в Лиге Европы успели сыграть матчи 1/16 финала, а также шесть из восьми первых встреч 1/8 финала. Пока не начаты противостояния «Интера» с «Хетафе» и «Севильи» с «Ромой», посольку на момент проведения этих игр в Италии началась неблагоприятная обстановка из-за коронавируса. Среди участников Лиги Европы есть и «Франкфурт», который проиграл дома швейцарскому «Базелю» со счетом 0:3.

Ранее отмечалось, что в похожем формате будет завершён сезон и в Лиге чемпионов. Его решающая часть, скорее всего, будет сыграна в Лиссабоне — главным конкурентом которого был как раз Франкфурт.