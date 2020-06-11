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  • 12:24,  11 июня 2020
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Бокс/MMA
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Волков о бое с Блэйдсом: Победа — это уже дело техники

Волков о бое с Блэйдсом: Победа &#8212; это уже дело техники
Александр Волков. Фото: Instagram.

Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков рассказал, как добирался в США и где проведет поединок против Кертиса Блэйдса.

По словам Волкова, почти сутки он провел в дороге и, наконец, добрался до места. Боец отметил, сложнее всего ему дается разлука с семьей, даже на такой небольшой срок.

«Но это придает дополнительные силы и мотивацию победить. Мне важно осознавать, где мой дом, за кого я дерусь и ради чего выступаю. Ну а победа – это уже дело техники», – написал Волков в своем Instagram.

Ранее Кертис Блэйдс поделился ожиданиями от поединка против россиянина Александра Волкова. Американец отметил, Волков любит удерживать соперника на дистанции и будет избегать зоны клинча, но это именно то, что Блэйдс собирается делать.

Отметим, поединок Волкова и Блэйдса состоится 21 июня.

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