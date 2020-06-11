Форвард «Авангарда» Илья Каблуков рассказал, почему ему нравилось выступать в петербургском СКА.

По словам Каблукова, на СКА он абсолютно не злится и благодарен клубу за время, которое провел в составе армейцев. Игрок отметил, он прекрасно помнит обмен из «Атланта»: приехав в Петербург, Каблуков увидел, что такое настоящий хоккейный клуб.

Форвард рассказал, он имеет в виду, что в СКА нет никаких проблем с экипировкой или клюшками, в клубе достаточно даже не попросить что-то, а намекнуть в разговоре о какой-то проблеме, и ее мгновенно решали.

Он добавил, что в СКА никогда не было лимита на клюшки, клуб всегда жил в лучших отелях из возможных.

Игрок также рассказал, были ли в команде задержки зарплат.

«Там так заведено: есть две даты, когда деньги приходят. Если нужная дата приходится на выходной, то перечисляют раньше. Но как-то нам на два дня задержали зарплату», — сказал Каблуков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Металлург» совершил обмен с «Авангардом», в результате которого в Омск отправились защитник Алексей Береглазов и Илья Каблуков, а в Магнитогорск прибыл нападающий Тейлор Бек. Кроме того, «Металлург» получит компенсацию в размере 10 миллионов рублей.