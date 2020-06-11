Генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов заявил, что клуб собирается подать заявку на лицензирование, чтобы в новом сезоне играть в РПЛ.

По словам Иванова, в понедельник «Химки» будут проходить лицензирование для участия в РПЛ. Он отметил, пока это все, что он может сказать. Иванов, слова которого приводитSport24, отказался отвечать на вопрос, будет ли бизнесмен Ломакин спонсировать клуб из Подмосковья.

Отметим, по итогам досрочно завершившегося сезона в Олим-ФНЛ химчане получили право на прямой выход в российскую премьер-лигу, но повышение клуба оказалось под вопросом из-за финансовых проблем.

СМИ сообщали, что при определенных условиях «Химкам» может помочь бизнесмен и владелец клуба «Родина» Сергей Ломакин. Позже министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что «Химки» готовятся поменять юридическое лицо и остаться в ФНЛ.