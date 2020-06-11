Две ДЮСШ получили солидарные выплаты за трансфер Головина в «Монако»

Две детско-юношеские спортивные школы, в которых учился полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин, получили солидарные выплаты от трансфера игрока из ЦСКА в французский клуб.

Об этом сообщает Sport24, который приводит слова службы коммуникаций РФС.

По информации РФС, завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и организаций, которые приняли участие в воспитании Головина. Отмечается, что средства от трансфера футболиста в «Монако» предназначены МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий. Также сообщается, что Александр Головин также был зарегистрирован в качестве игрока ФК «Металлург-Кузбасс», но из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС.

«Сейчас мы обсуждаем со школами, Федерацией футбола Кемеровской области и местными властями варианты эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе Александра Головина — Калтане», — сообщили в РФС.