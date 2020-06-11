Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от титульного поединка против Жозе Алдо.

По словам Яна, он потихоньку осознает, что контракт подписан, а бой уже объявлен. Боец отметил, сейчас он надеется, что все участники смогут добраться до места проведения турнира. Ян добавил, у него уже были промежутки по несколько месяцев, но он не видит в этом проблем, так как если ты тренируешься, то это не проблема.

«Есть примеры, когда ребята не дерутся по два года, выходят и проводят отличные поединки. Это все в голове», — сказал Петр Ян, слова которого приводит ТАСС.

Ранее UFC объявил, что титульный поединок в лечайшем весе между Яном и Алдо состоится на турнире UFC 251. Турнир пройдет 11 июля на «Бойцовском острове».