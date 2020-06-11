Бывший нападающий сборной Грузии Шота Арвеладзе рассказал, как едва не погиб после матча против Ирландии (0:2) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2004 года.

«После той игры я чуть не умер. Принял слишком много «вольтарена». Кружилась голова, бешено колотилось сердце. Я думал, что отравился — так же, как Иашвили перед игрой, поэтому просто пил много воды, но мне становилось всё хуже. В желудке началось кровотечение. Рвало кровью», — рассказал Арвеладзе, слова которого приводит «Матч ТВ».

Бывший футболист отметил, что сопровождавший команду бизнесмен Анзор Кикалишвили велел срочно доставить его в больницу Дублина. Арвеладзе пробыл там четыре дня и не полетел с командой обратно в Тбилиси — по его мнению, ему могло бы стать плохо в самолете.

Напомним, Арвеладзе завершил карьеру в 2008 году, сейчас он является главным тренером «Пахтакора».