Министерство спорта России опубликовало список кандидаток на попадание в женскую сборную России по биатлону на сезон-2020/21.

Претендентками на попадание в основной состав назвали Валерию Васнецову, Тамару Воронину, Екатерину Глазырину, Анастасию Егорову, Ульяну Кайшеву, Ларису Куклину, Светлану Миронову, Анну Никулину, Екатерину Носкову, Евгению Павлову, Анастасию Поршневу, Кристину Резцову, Викторию Сливко, Ирину Старых, Анастасию Халиуллина и Екатерину Юрлову.

В резервный состав дадут шанс попасть Анастасии Барковской, Дарье Виролайнен, Наталье Гербуловой, Ирине Казакевич, Елизавете Каплиной, Резеде Сибгатуллиной и Полине Шевниной.

Ранее был опубликован список кандидатов на попадание в мужскую сборную России по биатлону на сезон-2020/21.