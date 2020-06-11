Ведущие теннисисты высказались против ограничений, которые могут быть введены на турнире в Цинциннати и на US Open.

Как сообщает Marca, организаторы соревнований хотят изолировать спортсменов в одной из гостиниц Нью-Йорка, а также намерены проводить регулярное тестирование на коронавирус. Кроме того, число сопровождающих будет ограничено.

Глава АТР Андреа Гауденци отметил, что не станет препятствовать решению спортсменов пропустить турниры в США, если они не согласятся с предложенными мерами.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что хочет отказаться от участия в Открытом чемпионате США.

Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса, его возобновление запланировано на август.