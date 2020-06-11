Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о состоянии игроков перед возобновлением турнира.

По словам Тимощука, подготовка проходит полным ходом. Он отметил, все футболисты, кроме Мамманы, здоровы и находятся в хорошем состоянии, тренируются с удовольствием и очень соскучились по футболу. Украинец добавил, Маммана тренируется с командой частично, и в ближайшее время присоединится к общей группе.

«Конечно, старт после такой длительной паузы, является одним из определяющих факторов, но на финише сезона важен каждый поединок. Все последующие игры для «Зенита» имеют такое же значение, как и встреча с ЦСКА по той простой причине, что за победу над любым соперником даются три очка», — сказал Тимощук, слова которого приводит Bobsoccer.

Напомним, Маммана получил повреждение в октябре 2019 года в матче российской премьер-лиги против «Урала». Футболист перенес операцию, после которой сообщалось, что Маммана пропустит восемь месяцев.