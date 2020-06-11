Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением по поводу нового контракта с клубом.

По словам Яковлева, на обсуждение нового соглашение с клубом у него не ушло много времени. Он отметил, оставались формальности, и стороны быстро решили все вопросы. Яковлев добавил, он доволен условиями контракта.

«Из-за потолка зарплат уже не будет, как раньше, поэтому нам нужно смириться с нынешними зарплатами», – сказал Яковлев, слова которого приводит Команда России».

Отметим, потолок зарплат в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги составит 900 миллионов рублей.

В завершившемся сезоне Егор Яковлев сыграл в составе «Металлурга» 60 встреч в КХЛ, забросил восемь шайб и отдал столько же результативных передач.