Российская лыжница Анна Жеребятьева рассказала о своем отношении к негативным комментариям в интернете.

«Да никак. На это перестаешь обращать внимание. До этого, конечно, переживаешь: а что я сделала? А почему он так со мной? А дальше просто понимаешь, что люди разные и диагнозы у всех разные, главное – какой ты», — написала Жеребятьева в «Инстаграме».

По мнению спортсменки, поучать других — это способ почувствовать свою значимость, так как завидовать проще, чем восхищаться.

«А вообще, хотелось бы послать их куда подальше и как можно скорее. Иногда людям просто необходимо напоминать, где их место», – добавила Жеребятьева.

Напомним, Жеребятьева является девушкой победителя Кубка мира-2019/20 Александра Большунова. Она вошла в состав сборной России на сезон-2020/21. В 2017 году спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров.