Латвийский специалист Петерис Скудра может стать главным тренером рижского «Динамо».

Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». По информации источника, тренер уже провел встречу с председателем совета директоров клуба Юрисом Савицкисом. Отмечается, что в список кандидатов на пост наставника рижан также входил Вячеслав Козлов, но в следующем сезоне специалист хочет проводить больше времени с семьей.

Напомним, ранее Петерис Скудра был главным тренером нижегородского «Торпедо» и челябинского «Трактора». Из стана челябинцев был уволен в ноябре 2019 года, после чего ему на замену был назначен Владимир Юрзинов.

Нижегородское «Торпедо» Скудра возглавлял с 2013 по 2018 годы. Лучший результат — четвертьфинал плей-офф в сезоне-2015/16.