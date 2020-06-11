Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, как протекает восстановление защитника Георгия Щенникова и полузащитника Ильзата Ахметова.

По словам Керимова, несколько дней назад Ахметов вернулся в Москву. Через три месяца он должен будет пройти контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, после этого можно будет приступить к индивидуальным занятиям.

«В понедельник, 8 июня, Щенникову сделали операцию. Во вторник и в среду Георгий работал индивидуально, а с сегодняшнего дня он постепенно начнёт работу в общей группе», — сказал врач, слова которого приводит Bobsoccer.

Он отметил, что в ближайшее время Щенников будет тренироваться в специальной лангетке.