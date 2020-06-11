Бывший защитник московского «Спартака» Радослав Ковач стал главным тренером чешского клуба «Опава».

Об этом сообщает пресс-служба чешской команды, которая стала первой в самостоятельной тренерской карьере Радослава Ковача.

Отметим, «Опава» идет на последней строчке в турнирной таблице чешского чемпионата, в ближайшее время команда проведет пять встреч в плей-офф за выживание. В последнем туре Первой лиги «Опаве» предстоит сыграть с «Ческе-Будеевице».

Напомним, Радослав Ковач играл в составе московского «Спартака» с 2005 по 2009 годы. За красно-белый клуб он провел 140 матчей и отличился 13 забитыми голами.

Отметим, на первом месте в чешском чемпионате идет пражская «Славия», вторая — «Виктория» Плзень, третью строчку занимает «Яблонец».