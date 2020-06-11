«Краснодар» объявил о проведении лотереи среди владельцев абонементов на оставшиеся домашние матчи в сезоне-2019/20.

Пресс-служба клуба напомнила, что заполнить трибуны можно лишь на 10%, в связи с чем придется провести лотерею для определения болельщиков, которые смогут посещать матчи.

«Приоритет в получении права посещения игр получат владельцы сезонных абонементов. Но поскольку их количество в несколько раз превышает максимально допустимое число публики на трибунах, счастливчиков определит лотерея», — гласит заявление клуба в «Инстаграме».

Так как вместимость стадиона «Краснодар» составляет 34 089 зрителей, посетить оставшиеся матчи смогут 4 408 человек.

Напомним, возобновление чемпионата России запланировано на 19 июня.