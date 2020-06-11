Связующий сборной Франции Антуан Бризар дал комментарий о переходе в петербургский «Зенит».

На данный момент волейболист не знает, когда сможет присоединиться к команде: пока нет информации, когда начнутся тренировки и стартует чемпионат России. Бризар отметил, что с интересом ожидает начало сезона, так как в российской лиге его ждут перелеты на значительные расстояние, с чем он не сталкивался в Польше, Франции и Италии.

Бриза рассказал, что знает нескольких игроков «Зенита» — например, Виктора Полетаева, Ореола Камехо, Ивана Яковлева и Игоря Филиппова.

Волейболист также отметил, что статус фаворита накладывает ответственность на команду.

«Придётся непросто: в следующем сезоне соперничество будет напряжённым. Сейчас сложно загадывать, станем ли мы командой мечты, ведь казанский «Зенит», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» очень сильны», — сказал Бризар, слова которого приводит Russia Today.