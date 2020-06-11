Издание Marca опубликовало топ-100 лучших спортсменов XXI века. На первом месте разместился Майкл Фелпс с россыпью золотых наград из олимпийских бассейнов, в тройке бегун Усейн Болт и теннисист Роджер Федерер.

В списке нашлось место и футболистам, и баскетболистам, и гонщикам, и бойцам. Однако среди сотни спортсменов нет ни одного представителя России.

Возможно, дело в репутации российского спорта на международной арене, но это никак не связано с отсутствием спортсменов мирового уровня в России. Все они честно завоевывали свои титулы, не были связаны с допингом и являются кумирами множества людей по всему миру.

В списке от испанского издания нет ни одного представителя хоккея. Возможно, Испания слишком далека от этого зимнего вида спорта, но звезда «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в списке лучших спортсменов века точно бы не затерялся. Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, 9-кратный обладатель «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу лиги) и трехкратный обладатель «Харт Трофи» (лучшему игроку чемпионата). Не хватает только олимпийского золота — но карьеру Ови еще не завершил, а кто знает, как сложится Олимпиада-2022 в Пекине.

Вместе с Юдзуру Ханю в разделе «Фигурное катание» уж точно не затерялся бы Евгений Плющенко. На его счету в XXI веке два золота и два серебра Олимпиады, три золота чемпионатов мира и семь медалей высшей пробы в чемпионатов Европы.

Боец UFC, действующий чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов тоже заслуживает место в списке лучших спортсменов XXI века. Он обладает поясом чемпиона уже два года, скоро пройдет третья защита — в поединке с Джастином Гэтжи. Но впечатляет больше всего не это, а тот факт, что Хабиб до сих пор не проиграл в ММА ни одного боя, выиграв все 28 поединков. 12 из них — в UFC.

Теннисиста Даниила Медведева в список можно внести авансом. Выстрелил он только в прошлом сезоне, выдав шикарную победную серию и ворвавшись в топ-4 лучших теннисистов мира. Да и стоит отметить, что сейчас россиянин ничем не уступает тому же швейцарцу Стэну Вавринке, который в этом списке расположился на 88-м месте.