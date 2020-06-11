Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) выслала спортсменам трофеи, которые не были вручены из-за досрочного завершения сезона.

«Награды прошли долгий путь — из Канады и США. Из-за ограничений в связи с COVID-19 передача заняла много времени, но награды не потеряли своей ценности», — говорится в сообщении пресс-службы.

FIS поздравила норвежца Шюра Рёте со вторым местом в дистанционном Кубке мира и выразила надежду, что в следующем году он бросит вызов россиянину Александру Большунову — сильнейшему дистанционщику мира по итогам минувшего сезона.

Напомним, из-за того, что североамериканские этапы Кубка мира были отменены из-за пандемии коронавируса, Большунов вовремя не получил большой Хрустальный глобус.