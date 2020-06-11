Вместе с патчем 11 июня в CS:GO появилась возможность сыграть в «крестики-нолики»: теперь головоломка доступна на базе террористов на карте Inferno.

Поле для игры было и до обновления, однако на нем можно было рисовать только с помощью граффити или обоймы пуль. Теперь игроки могут поставить крестик или нолик в нужном месте, сделав всего один выстрел.

Добавление «крестиков-ноликов» стало не единственным нововведением: разработчики также обновили основные турнирные карты и сменили положение дверей при входе на точку В на Dust2. Также была улучшена видимость силуэта игроков.