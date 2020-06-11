Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, опубликовала видео, на котором её сын рассуждает о проблемах расизма.

По словам мальчика, в последнюю неделю он слышит в новостях ужасные вещи.

«Расизм продолжает процветать, хотя он должен был быть искоренён ещё в XX веке. Я совсем не ожидал, что он будет существовать в XXI веке. Люди должны стать более дружелюбными друг к другу. Все должны быть равны и иметь равные права», — заявил Артём Погребняк.

Он также рассказал, что дружит с людьми из разных стран — в том числе, из Африки и Японии. По мнению мальчика, важны не национальность или цвет кожи, а то, насколько хорошим может быть человек.

Напомним, недавно вся семья Погребняка переболела коронавирусом, футболист проходил лечение в больнице.