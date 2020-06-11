Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о том, что жалеет об исполнении четверного прыжка на первой занятии после карантина.

В прямом эфире в инстаграме фигуристки Лины Федоровой Алиев рассказал, что на изоляции не было возможности проводить нормальные тренировки. «Сейчас мы спокойно уверенно тренируемся и чувствуем кайф от выхода на лед после долгого времени», — отметил фигурист.

По словам Алиева, когда пошел третий месяц карантина, фигурист дал себе установку сделать четверной на первой тренировке. Как считает фигурист, спортсмену необходимо верить в свое тело.

«Сейчас я пожалел, что это сделал. Я офигеваю, потому что мышцы были в застое, а сейчас мы выходим, и все у нас болит», — заявил Алиев.

Напомним, группа Евгения Рукавицына тренируется на базе в Кисловодске.