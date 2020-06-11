Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Александра Трусова восстановила четверной лутц после карантина и долгого перерыва без ледовых тренировок.
Тренер группы Евгения Плющенко Сергей Розанов выложил в «Инстаграме» видео, на котором Трусова исполняет четверной лутц на тренировке в Кисловодске.
«Один сделан», — подписал видео Розанов. Отметим, Трусова в прошлом сезоне показывала владение четырьмя разными четверными прыжками: сальховом, лутцем, флипом и тулупом. Все эти прыжки фигуристка выучила в группе Этери Тутберидзе.
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Отметим, на сборе на базе «Юг Спорт» команда Евгения Плющенко пробудет до конца июня.
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