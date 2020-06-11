Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Александра Трусова восстановила четверной лутц после карантина и долгого перерыва без ледовых тренировок.

Тренер группы Евгения Плющенко Сергей Розанов выложил в «Инстаграме» видео, на котором Трусова исполняет четверной лутц на тренировке в Кисловодске.

«Один сделан», — подписал видео Розанов. Отметим, Трусова в прошлом сезоне показывала владение четырьмя разными четверными прыжками: сальховом, лутцем, флипом и тулупом. Все эти прыжки фигуристка выучила в группе Этери Тутберидзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergei Rozanov (@gosu.coach) 11 Июн 2020 в 6:57 PDT

Отметим, на сборе на базе «Юг Спорт» команда Евгения Плющенко пробудет до конца июня.