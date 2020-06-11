С помощью промокода в «Мелбет» вы можете увеличить размер бонуса на первый депозит на 30%. Теперь его максимальная сумма будет равна 10400 рублей. В 2020 актуальный промокод Melbet — ml_6566. Обо всех тонкостях его использования вы узнаете в этой статье.

Где указывается промокод «Мелбет»?

Промокод Мелбет необходимо ввести во время регистрации.

Вне зависимости от способа, который вы выберете, на экране появится специальное поле для промокода. Скопируйте его туда или перепишите. Не забудьте также выбрать и нужный бонус. Нас интересует «СПОРТ-БОНУС 100%».

После этого необходимо заполнить все поля в личном кабинете и пополнить счет на сумму от 100 рублей. Обратите внимание на то, что бонус по промо-коду в «Мелбет» начисляются только за первый депозит. Бонусные средства автоматически попадут и на основной счет, и на бонусный. Теперь их необходимо отыграть.

Как отыграть бонус по промокоду в БК «Мелбет»?

Мы не можем сразу же вывести полученные деньги на кошелек. Чтобы получить такую возможность, необходимо провести отыгрыш. Проставьте сумму бонуса в пятикратном размере. Учитываются пари типа «Экспресс», которые состоят из как минимум 3 событий. Хотя бы 3 выбранных исхода должны иметь коэффициент от 1.4. На использование бонуса пользователям дается 30 дней с момента регистрации. По истечении этого срока вся сумма сгорит.

Для лучшего понимания всех правил, приведем пример экспресса. В нем будет 4 матча Лиги Чемпионов:

«Валенсия» — «Аталанта» (П2, коэффициент — 2.715);

«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» (П1, коэффициент — 1.725);

«Ливерпуль» — «Атлетико Мадрид» (П1, коэффициент — 1.44);

«Бавария» — «Челси» (П1, коэффициент — 1.39).

Обратите внимание на то, что коэффициент последнего события меньше 1.4, однако это ничего не меняет, так как 3 остальных матча подходят по этому параметру. Итоговый коэффициент составил 9.374. Если мы заключим пари на всю сумму бонуса и правильно предскажем все результаты, выигрыш нужно будет поставить еще раз на экспресс, соответствующий условиям отыгрыша.

Если вторая ставка также сыграет, вся сумма, полученная по бонус-коду «Мелбет», будет переведена уже на основной счет. Однако вы все еще не сможете ее вывести. Заключите любое пари на сумму бонуса. В этом случае нет никаких требований по типу ставки, котировкам на матч и количеству событий. Если вы не планируете долго задерживаться в данной букмекерской компании, рекомендуется поставить на матч с коэффициентом близким к 1, чтобы снизить риски до минимума.

Когда вы все это сделаете, для вас откроется возможность вывода бонусных средств. Используйте для этого кошелек, с помощью которого делали депозит. С помощью этого правила букмекер защищает себя от мошенников, отмывающих деньги, и бонусхантеров.

Вывод

Бонус «Мелбет» на первый депозит и так был одним из лучших предложений во всей сфере беттинга, а с промокодом он стал еще выгоднее. К его преимуществам можно отнести большую сумму, а также простоту получения и отыгрыша. Достаточно с умом подойти к выбору событий для экспресса, и тогда забрать свои деньги не составит никакого труда.

Помните, что бонус может быть аннулирован, если вы не будете соблюдать правила приема ставок в букмекерской компании. По большей части это касается повторной регистрации для получения бонуса и использования запрещенных стратегий. Не создавайте второй и последующие аккаунты на сайте, так как все они будут обнаружены после идентификации и заблокированы. Если будете соблюдать правила букмекера, сможете быть уверены в том, что вас никто не лишит выигрыша.