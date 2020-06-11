Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, какую роль в сборной России по биатлону будет играть Валерий Польховский.

«Польховский не будет иметь никакого отношения к команде», — заявил Драчев, чьи слова цитирует портал РИА Новости. Весной 2020 года Валерий Польховский был выбран правлением СБР на должность главного тренера сборной России по биатлону, затем были выбраны старшие тренеры женской и мужской команд, однако эти списки не прошли утверждение в Министерстве спорта.

«По поводу должности вице-президента — посмотрим, позже разберемся. Пока все остается как есть», — отметил Драчев.

Напомним, сейчас Валерий Польховский занимает должность вице-президента СБР по обеспечению сборных команд.