Московский «Локомотив» может предложить Алексею Миранчуку новый пятилетний контракт, если футболиста не удастся продать в один из европейских клубов.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Как стало известно СМИ, сейчас «Локомотив» работает над трансфером Миранчука в одну из топ-лиг — серию А, Ла Лигу или АПЛ.

На случай, если переговоры с европейскими клубами не будут успешными и сделки не произойдет, «Локомотив» начал готовить пятилетнее соглашение с Миранчуком. О причинах такого решения известно мало, однако клуб опасается действий со стороны петербургского «Зенита», который ранее уже был заинтересован покупкой братьев Миранчуков.

Действующий контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.