Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, кто войдет в состав экспертного совета СБР и чем этот орган будет заниматься.

Слова Драчева цитирует портал РИА Новости.

По словам Драчева, за два года было выполнено много работы в методическом плане, существующую методику необходимо дорабатывать с новыми тренерами.

«С 15 июня будем готовить список, туда мы включим всех наших великих специалистов. Например, включим и Привалова, и Елизарова, и Хованцева, а также молодых тренеров», — отметил Драчев, добавив, что экспертный совет будет контролировать процесс подготовки сборных команд, причем как юношеских и юниорских составов, так и основной сборной России по биатлону.

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев станет администратором сборной России по биатлону.