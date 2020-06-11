Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян показал, как исполняет тройной аксель и четверной сальхов на сборе в Новогорске.

В «сторис» своего «Инстаграма» Даниелян показал фрагменты с тренировочного занятия, на которых он чисто прыгает элементы ультра-си.





Отметим, до карантина Артур Даниелян также выучил четверной риттбергер, однако на соревнованиях он пока не исполнял этот прыжок.

В прошлом сезоне Артур Даниелян поучаствовал в серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, затем взял серебро чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске и отправился в составе сборной на чемпионат Европы, где также взял серебро. Фигурист готовился к поездке на чемпионат мира в Монреаль, но турнир отменили из-за коронавируса.