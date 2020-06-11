Спортивный агент Инго Хаспель, который ведет дела немецкого полузащитника Андре Шюррле, высказал мнение об игре своего подопечного за «Спартак» и будущем футболиста.

По словам Хаспеля, сезон в Европе сейчас в самом разгаре, так что говорить о будущем футболиста пока рано.

«Думаю, через 4-6 недель я смогу вам сказать больше. У Шюррле еще год действует контракт с дортмундской «Боруссией», надо знать мнение этого клуба», — отметил агент.

Как считает Хаспель, в «Спартаке» Шюррле выдах хороший начальный отрезок. «Однако потом пошли травмы, которые не позволили Андре показать свой класс», — цитирует слова Хаспеля портал «Спорт-Экспресс».

Напомним, Андре Шюррле выступал в составе московского «Спартака» в сезоне-2019/20 на правах аренды.