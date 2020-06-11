Американского баскетболиста Коби Брайанта посмертно наградят премией «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

Об этом сообщается на официальном сайте американской телевизионной академии. Награду вручат 18 июля, в сообщении академии отмечается, что Брайант активно жертвовал деньги на благотворительность, вдохновлял многих жителей Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии многими своими действиями, а также игрой в баскетбол.

Спортивную карьеру Коби Брайант завершил в 2016 году, за это время он пять раз становился чемпионом НБА.

Напомним, Коби Брайант трагически погиб 26 января при крушении вертолета, который разбился близ города Калабасас, штат Калифорния. Отметим, на борту вертолета находилось девять человек, выживших в аварии не было. Среди пассажиров была и средняя дочь Коби Брайанта Джанна.