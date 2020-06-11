Петербургский СКА обменял права на центрального нападающего Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург».

Информация об этом появилась на официальном сайте «Металлурга». В качестве компенсации за права на Прохоркина петербургский клуб получил права на Владислава Каменева.

Отметим, оба хоккеиста выступают за клубы Национальной хоккейной лиги. Николаю Прохоркину 26 лет, он выступает за клуб «Лос-Анджелес Кингс». В текущем сезоне Прохоркин поучаствовал в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 очков, забросив 4 шайбы и сделав 10 результативных передач.

Владислав Каменев выступает в составе «Колорадо Эвеланш», в текущем сезоне он провел 38 матчей за команду в регулярном чемпионате, забросив 1 шайбу и сделав 7 голевых передач. Игроку сейчас 23 года.