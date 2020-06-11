Бразильский полузащитник Маурисио в ближайшее время может вернуться в Российскую Премьер-лигу.

Последние годы Маурисио играл за греческий ПАОК, до этого он несколько сезонов провел в «Тереке», а затем в «Зените». Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», игрок в ближайшее время получит российский паспорт и не будет считаться легионером в команде.

Отмечается, что с представителями Маурисио уже контактировали «Ростов» и ЦСКА, бразилец склоняется в сторону московского клуба, поскольку его не устроило предложение «Ростова» по зарплате. Помимо этого к игроку есть интерес в Испании, однако Маурисио предпочел бы продолжить карьеру в одной из амбиционзных команд РПЛ.

Напомним, контракт Маурисио с Тереком истекает летом 2020 года.