Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о том, какие выплаты получили российские судьи за период вынужденной паузы в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

По словам Кашшаи, базовая зарплата судьи в РПЛ составляет 30 тысяч рублей в месяц. «Это маленькие деньги. Ситуация очень тяжёлая, поэтому я попросил РФС выплатить всем судьям – и РПЛ, и ФНЛ, и ПФЛ – аванс, и мне пошли навстречу», — отметил Кашшаи, добавив, что в марте апреле и мае судьи получили не только 30 тысяч рублей, но также какую-то сумму денег в качестве аванса за два матча.

«Аванс будет удерживаться частями, судьи не будут работать без гонорара, просто сумма за последующие месяцы будет немного меньше», — заявил Кашшаи в интервью порталу «Чемпионат».

Напомним, чемпионат России по футболу возобновится со следующей недели, первые матчи назначены на 19 июня.