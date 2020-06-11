Петербургский СКА отдал челябинскому «Трактору» права на защитника Владислава Сёмина. Информацию об этом сообщили в стане черно-белых.

В качестве компенсации СКА получил права на нападающего Якова Тренина, которые принадлежали «Трактору».

Отмечается, что если Тренин примет решение вернуться в КХЛ, то «Трактор» получит денежную компенсацию.

Сейчас 23-летний Яков Тренин выступает в Национальной хоккейной лиге за команду «Нэшвилл Предаторз». В текущем сезоне он сыграл 21 матч в регулярном чемпионате, забросил две шайбы и сделал четыре результативных передачи. В среднем Тренин проводил на льду чуть менее 10 минут за матч.

Владиславу Сёмину 22 года, он выступал в сезоне-2019/20 за клуб «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге. Семин провел за команду 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 очков, забросив одну шайбу и сделав 4 результативные передачи.