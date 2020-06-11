Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал на создание экспертного совета при Союзе биатлонистов России.

Слова Васильева цитирует агентство ТАСС. «Я считаю, что любой, какой бы он ни был, экспертный совет является трудоустройством ненужных людей», — заявил эксперт, отметив, что высказаться может любой тренер или руководитель в регионе, но создавать совет по любому поводу не нужно.

«У каждого тренера сборной существует свое четко сформированное мнение, которого он будет придерживаться. А если ему по ходу будут что-то советовать эксперты, то получится полная чушь», — сказал Васильев, отметив, что старший тренер должен четко сформулировать мнение, как он будет тренировать своих спортсменов в текущем сезоне, а любой экспертный совет — это профанация.