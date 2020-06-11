Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на попадание Дмитрия Малышко в состав резервной сборной России и его перспектив на Кубке мира по биатлону.

Слова Васильева цитирует агентство ТАСС. По словам эксперта, сейчас опять предлагается авантюрный вариант с отправкой Малышко сначала на Кубок России, а затем в случае хороших результатов — на этапы Кубка мира. Как считает Васильев, выступающие на Кубке России зарабатывают право выступать в сборной на следующий год.

«Он неправильно сделал, что не поехал выступать в – ему надо было соревноваться. И я об этом говорил, что любой спортсмен – это солдат», — отметил Васильев, отметив, что любой солдат должен выполнять приказ командира, а следовательно — тренера.

«Если рассматривать этот вопрос по сути, то, конечно, с ним обошлись просто несправедливо – с декабря фактически он нигде не выступал и его задвинули», – подчеркнул Васильев.

Напомним, в сезоне-2019/20 Дмитрий Малышко отобрался в основу сборной России, но после трех этапов Кубка мира был отправлен на российские старты.